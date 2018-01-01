حكومة العثماني في ورطة بسبب استراتيجية مكافحة الفساد ﻿

قالت منظمة ''ترانسبرانسي'' فرع المغرب إن الإستراتيجية التي تنهجها الحكومة المغربية لمكافحة الفساد لم تحقق أي هدف من أهدافها منذ مصادقة الحكومة عليها سنة 2015، حيث لا يزال الوضع خطيرا من حيث تفشي الفساد

شوف تيفي:

قالت منظمة "ترانسبرانسي" فرع المغرب إن الإستراتيجية التي تنهجها الحكومة المغربية لمكافحة الفساد لم تحقق أي هدف من أهدافها منذ مصادقة الحكومة عليها سنة 2015، حيث لا يزال الوضع خطيرا من حيث تفشي الفساد والرشوة.

وعبرت المنظمة في ندوة نظمتها مساء الجمعة بالرباط عن استيائها من تجميد عدد من المؤسسات التي تعمل على محاربة الفساد، وإرساء الشفافية، مشيرة إلى أن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الرشوة تراجع خلال العقد الأخير كما أظهر البارومتر العالمي للرشوة وجموع التقييمات الأخرى المستقلة التي تم انجازها في مجال الرشوة.

ودعت المنظمة التي شاركت في مشروع تتبع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإدارات العمومية إلى تسريع عملية تنفيذ هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء آلية لرصد ظاهرة الفساد في المغرب وجمع المعلومات حول قصايا الفساد ومعالجة الاختلالات ذات الصلة.

وأكدت المنظمة على ضرورة تنظيم مرافعات من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية بالإضافة إلى وضع مخطط خاص بمراحل تقدم الإستراتيجية وكذا نقط الضعف التي تعرفها عملية تفعيلها.