الرجــاء خاصو يخلص 600 مليون سنتيم للفيفا ﻿

حددت غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 600 مليون سنتيم مجموع ملفات النزاعات التي حسمت فيها لصالح اللاعبين السابقين للفريق الأخضر المتمتلين في النجيري أوساغونا ، والتونسي خالد

شوف سبور

حددت غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 600 مليون سنتيم مجموع ملفات النزاعات التي حسمت فيها لصالح اللاعبين السابقين للفريق الأخضر المتمتلين في النجيري أوساغونا ، والتونسي خالد القربي والغاني محمد أوال .

وسيكون فريق الرجاء الرياضي حسب يومية الأحدات المغربية ملزما بأداء المبلغ المذكور في أجل أقصاه نهاية فبراير من السنة الجديدة 2018 لتفادي عقوبات الاتحاد الدولي للعبة ، والمتمتلة في خصم ثلاث نقاط مع إمكانية إنزال الفريق الأخضر للقسم الثاني ، في حالة عدم وفائه بتسديد المبلغ عند انقضاء المهلة المحددة .

ويواجه النسر الأخضر إمكانية منعه من الانتدابات في حالة رفض الجامعة الملكية المغربية تقديم ضمانات من طرف البنك للترخيص للفريق الأخضر لجلب لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

يذكر أن عميد الرجاء الرياضي عصام الراقي غادر القلعة الخضراء نحو فريق الرائد السعودي بسبب المشاكل التي عانى منها مؤخرا أبرزها مستحقاته العالقة ، ماجعله يفسخ عقده من طرف واحد والتوقيع مع فريق الرائد السعودي .