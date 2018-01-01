الرجــاء خاصو يخلص 600 مليون سنتيم للفيفا ﻿

شوف سبور
حددت غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 600 مليون سنتيم مجموع ملفات النزاعات التي حسمت فيها لصالح اللاعبين السابقين للفريق الأخضر المتمتلين في النجيري أوساغونا ، والتونسي خالد القربي والغاني محمد أوال .
وسيكون فريق الرجاء الرياضي حسب يومية الأحدات المغربية ملزما بأداء المبلغ المذكور في أجل أقصاه نهاية فبراير من السنة الجديدة 2018 لتفادي عقوبات الاتحاد الدولي للعبة ، والمتمتلة في خصم ثلاث نقاط مع إمكانية إنزال الفريق الأخضر للقسم الثاني ، في حالة عدم وفائه بتسديد المبلغ عند انقضاء المهلة المحددة .
ويواجه النسر الأخضر إمكانية منعه من الانتدابات في حالة رفض الجامعة الملكية المغربية تقديم ضمانات من طرف البنك للترخيص للفريق الأخضر لجلب لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي .
يذكر أن عميد الرجاء الرياضي عصام الراقي غادر القلعة الخضراء نحو فريق الرائد السعودي بسبب المشاكل التي عانى منها مؤخرا أبرزها مستحقاته العالقة ، ماجعله يفسخ عقده من طرف واحد والتوقيع مع فريق الرائد السعودي .