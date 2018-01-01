بالفيديو..بن كيران في جلباب الواعظ في أول ظهور اعلامي بعد ليلة سقوطه من الأمانة العامة للبيجيدي ﻿

خاطب عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، مجموعة من المشيعين الذي حضروا مراسيم دفن والدة الإعلامي المغربي بقطر، محمد لشيب، اليوم الجمعة، وذلك في أول ظهور له بعد المؤتمر الوطني الثامن لحزب

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خاطب عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، مجموعة من المشيعين الذي حضروا مراسيم دفن والدة الإعلامي المغربي بقطر، محمد لشيب، اليوم الجمعة، وذلك في أول ظهور له بعد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية.

وقال ابن كيران "دائما نأتي بالموتى وندفنهم ونرجع إلى حال سبيلنا، وسيكون من الغرور الاعتقاد أننا سنظل دوما نفعل هذا، بل لابد أن يأتي يوم يحملنا الناس ونحن أموات ويدفنوننا ويعودوا إلى حال سبيلهم، حينها كيف ستكون القضية؟ هذا هو المهم".

وأوضح ابن كيران في كلمته الواعظة أن المسلمين علماء بما قرؤوا في كتاب الله وأحاديث رسول الله، فالكل يعرف سؤال القبر وضمته والبعث والحساب والقيام بين يدي الله والصراط والجنة والنار، ولكن أين هذا العلم في سلوكنا حسب قوله.

و أبرز ابن كيران على أن دفن الموتى هي فرصة لمراجعة الأنفس، مضيفا : "يجب أن تأخذ معك الزاد لتواجه أهول يوم القيامة، وخير الزاد التقوى، والتقوى هي التي جعلت الكفار يؤمنون بالرسول، وجعلت العرب والعجم والأفارقة والأوروبين يدخلون الإسلام ولا زالوا".