 المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان تدخل على خط وفاة تلميذة داخل قسم مؤسسة تعليمية و تنفي إصابتها بداء السعار ﻿
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المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان تدخل على خط وفاة تلميذة داخل قسم مؤسسة تعليمية و تنفي إصابتها بداء السعار

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 20:03 المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان تدخل على خط وفاة تلميذة داخل قسم مؤسسة تعليمية و تنفي إصابتها بداء السعار | بوليتيك
المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان تدخل على خط وفاة تلميذة داخل قسم مؤسسة تعليمية و تنفي إصابتها بداء السعار
في تطورات جديدة حول وفاة تلميذة داخل قسم مؤسسة ابتدائية بتطوان، كشفت المديرية الإقليمية للتعليم بالجهة، أن التلميذة توفيت في ظروف عادية و كانت في صحة جيدة.

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول وفاة تلميذة داخل قسم مؤسسة ابتدائية بتطوان، كشفت المديرية الإقليمية للتعليم بالجهة، أن التلميذة توفيت في ظروف عادية و كانت في صحة جيدة.

و أكد بيان حقيقة توصلت به "شوف تيفي"، يومه الخميس، أن الطفلة سقطت على الأرض بينما كانت تجتاز الامتحانات في جو عادي كباقي زملائها ليتم على وجه السرعة نقلها إلى المستشفى بعد إخبار والديها و بعد إجراء الفحوصات تبين أنها فارقت الحياة.

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" قررت المصالح الأمنية نقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل و إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.

و معلوم أن "شوف تيفي" نشرت في وقت سابق تصريح حصري لوالدة التلميذة و التي أكدت فيه أن ابنتها كان تعاني من آلام في القلب نافية فرضية إصابتها بفيروس.

من جانبها أكدت إدارة المؤسسة من خلال بلاغ لها، أن الطفلة لم تكن تدرس في نفس الفصل الذي كان يدرس به التلميذ الذي كان قد توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بالسعار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب تطوان الطفلة

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