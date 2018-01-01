 تقرير يرصد اختلالات مالية بالجملة في تعاضدية موظفي الإدارة العمومية ﻿
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تقرير يرصد اختلالات مالية بالجملة في تعاضدية موظفي الإدارة العمومية

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 19:43 تقرير يرصد اختلالات مالية بالجملة في تعاضدية موظفي الإدارة العمومية | بوليتيك
تقرير يرصد اختلالات مالية بالجملة في تعاضدية موظفي الإدارة العمومية
كشف تقرير قامت بإعداده لجنة المراقبة المنبثقة عن الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب برسم سنة 2016، عن اختلالات وتجاوزات مالية خطيرة في انتظام العمليات الحسابية ومسك

شوف تيفي:

كشف تقرير قامت بإعداده لجنة المراقبة المنبثقة عن الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب برسم سنة 2016، عن اختلالات وتجاوزات مالية خطيرة في انتظام العمليات الحسابية ومسك الحسابات والصندوق والمحفظة الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

التقرير سجل في فحصه المفصل أن نفقات الجموع العامة للتعاضدية تثير مجموعة من التساؤلات، مشيرا إلى أن مراجعة القوائم الإحصائية والمالية أبانت عن عدم ضبط التعاضدية لقاعدتها الديموغرافية، حيث لم تتمكن من ملئ الجدول المتعلق بعدد المستفيدين من خدمات التعاضدية، حيث ورد فيه 235,631 مستفيد وهو عدد بعيد كل البعد عن مجموع المستفيدين من خدمات التعاضدية والذي يناهز المليون مستفيد.

وأوضح التقرير الذي حصلت "شوف تيفي" على نسخة منه ويتضمن عشر صفحات، أن المعلومات الواردة بجداول المصاريف المؤداة ، بعيدة ولا علاقة لها بحقيقة المصاريف الواردة بالقوائم الإحصائية، داعيا إدارة التعاضدية إلى ضرورة تحيين المعطيات الديموغرافية وكذا مجموع المصاريف المؤداة داخل القوائم المذكورة، كما أوصت بترشيد نفقات التنقل والإقامة لفائدة المستخدمين والمنتخبين، مشيرا أنه تم صرف أكثر من 100 مليون سنتيم خلال 2016 بسبب التنقل والإقامة.

وأبرز التقرير كذلك أن كلفة المستخدمين بالتعاضدية بلغت خلال 2013 أزيد من 320 مليون سنتيم، ليرتفع الرقم خلال 2014 إلى 370 مليون سنتيم، فيما وصلت الكلفة خلال 2015 أزيد من 400 مليون سنتيم، في حين بلغت سنة 2016 أزيد من 430 مليون سنتيم، فيما أفاد التقرير ذاته أن حسابات التعاضدية تضم مبلغا قدره 217 ألف درهم بالعملة الصعبة وهو ما يخالف المقتضيات القانونية. 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي اختلالات تقرير التعاضدية المستخدمين

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