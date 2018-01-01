أبناء السلامي يحلون بالبيضاء لمواجهة الكاميرون استعدادا للشان ﻿

وصلت بعتة المنتخب المحلي مساء اليوم الجمعة إلى مدينة الدار البيضاء قادمة من المعسكر التدريبي المغلق بمدينة الرباط لمواجهة منتخب الكاميرون وديا يوم غد السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس بدون حضور

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وصلت بعتة المنتخب المحلي مساء اليوم الجمعة إلى مدينة الدار البيضاء قادمة من المعسكر التدريبي المغلق بمدينة الرباط لمواجهة منتخب الكاميرون وديا يوم غد السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس بدون حضور الجمهور .

ويسعى جمال السلامي مدرب الأسود من خلال مباراة الكاميرون ،الحفاظ على تنافسية اللاعبين المقبلين على تظاهرة الشان خلال الفترة الممتدة مابين 12 يناير و 4 فبراير .

وسيخوض المنتخب المحلي أولى مبارياته في البطولة الإفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس عبر بوابة المنتخب الموريتاني ، والتي يأمل فيها أبناء السلامي تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المغربية .

وسيعود المنتخب المحلي إلى مدينة الرباط مباشرة بعد إجراء المباراة الاستعدادية أمام منتخب الكاميرون ، حيت سيعود لمواصلة استعداده للشان بإجراء مباراة أمام فريق شباب المحمدية بالصخيرات .