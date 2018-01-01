عاجل وبالفيديو..عموتة يُفجرها ودخل طول وعرض فالوداد..قاليهم غادي نمشي فحالي..''تسريب مكالمة هاتفية'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل من يومه الجمعة، تسجيلا صوتيا قيل إنه لـ ''الحسين عموتة'' مدرب فريق الوداد البيضاوي، وهو يعترف بوجود مشاكل بينهم وبين إدارة الفريق الأحمر

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل من يومه الجمعة، تسجيلا صوتيا قيل إنه لـ ''الحسين عموتة'' مدرب فريق الوداد البيضاوي، وهو يعترف بوجود مشاكل بينهم وبين إدارة الفريق الأحمر وبالتالي فإنه قد يغادر الفريق بعد 10 أيام.

وأكد عموتة في الاتصال الذي جمعه بقناة مصرية، بأنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك وهي العروض التي سيفكر فيها جديا مباشرة بعد فك الارتباط رسميا بالوداد البيضاوي.

وأشار ابن مدينة الخميسات إلى أنه استطاع قيادة فريق الوداد للفوز بالكأس الإفريقية بالرغم من إمكانية الفريق التقنية والمادية المتوسطة.