بالصورة.. نقل الفنان عبد الرؤوف إلى المستشفى العسكري بالرباط+فيديو ﻿

نشرت دنيا التونسي ابنة الفنان المغربي الكوميدي ''عبد الرؤوف'' قبل قليل من يومه الجمعة، على حسابها بالفيسبوك، صورة لوالدها تكشف لحظة نقله بواسطة سيارة إسعاف من المصحة الخاصة التي كان يرقد بها

"شوف تيفي"

نشرت دنيا التونسي ابنة الفنان المغربي الكوميدي "عبد الرؤوف" قبل قليل من يومه الجمعة، على حسابها بالفيسبوك، صورة لوالدها تكشف لحظة نقله بواسطة سيارة إسعاف من المصحة الخاصة التي كان يرقد بها بالبيضاء إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط.

وكان أسامة التونسي نجل "عبد الرؤوف" قد أكد أمس الخميس، أن الملك محمد السادس، تكفل بمصاريف العلاج، وأمر بنقل الفنان إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن "عبد الرؤوف" نُقل قبل أربعة أيام إلى مصحة خاصة بالبيضاء وهو في حالة جد حرجة، بسبب إصابته بضيق في التنفس.