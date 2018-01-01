 هام للمغاربة..نشرة خاصة: رياح و أمطار قوية وعاصفية ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء | اقتصاد

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة | حوادث و حقوق

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه

دنيا باطمة: أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو | ثقافة و فنون

دنيا باطمة: ''أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو''

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

هام للمغاربة..نشرة خاصة: رياح و أمطار قوية وعاصفية ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 17:58 هام للمغاربة..نشرة خاصة: رياح و أمطار قوية وعاصفية ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..نشرة خاصة: رياح و أمطار قوية وعاصفية ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية منتصف يوم الأحد في العديد من مناطق

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية منتصف يوم الأحد في العديد من مناطق المملكة.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و100 كلم في الساعة، ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة الـ10 ليلا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت، بآسفي واليوسفية، ومراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة والفقيه بنصالح، وبني ملال والجديدة، وسيدي بنور، والدار البيضاء، والمحمدية، وتارودانت، وشيشاوة، والحاجب، وصفرو، وورزازات، وبولمان، وتاوريرت.

وأضاف المصدر ذاته أن رياحا قوية تتراوح سرعتها بين 70 و110 كلم ستهم كذلك، ابتداء من منتصف ليلة الأحد، إلى غاية الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، آسفي والجديدة وسيدي بنور، وبرشيد، وسطات، واليوسفية، والرحامنة، ومراكش، وشيشاوة، والحوز، وورزازات، وتارودانت، وأزيلال، وقلعة السراغنة، والفقيه بنصالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، وإفران، والدار البيضاء، والنواصر، وطاطا، وتيزنيت، وبولمان، وتاوريرت.

كما وتوقعت النشرة، هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، تتراوح بين 25 و50 ملم، ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد السبت، بأقاليم طنجة والفحص أنجرة، والعرائش، ووزان، وشفشاون، والقنيطرة، وآسفي، مشيرة إلى هطول أمطار قوية تتراوح بين 25 و30 ملم كذلك بالرباط وسلا والمحمدية، والصخيرات- تمارة، والدار البيضاء، والجديدة، والصويرة، وبرشيد، والنواصر، وبنسليمان.

كما ستهم تساقطات قوية تتراوح بين 25 و40 ملم، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من يوم غد السبت، إلى غاية يوم منتصف يوم الأحد ، أيضا كلا من الرباط وسلا والصخيرات-تمارة، والخميسات وبنسليمان، والمحمدية، والدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، وخريبكة، وخنيفرة، والفقيه بنصالح، وقلعة السراغنة، وازيلال، والحوز، والصويرة، وتيزنيت، و اشتوكة آيت باها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نشرة خاصة رياح أمطار سيدي بنور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية | مجتمع

فيديو جد صادم يهز المغاربة..على إيقاعات موسيقى كناوة:ذبح جمل في موسم بمدينة سلا بطريقة وحشية

حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال للخطر العاطفي | مجتمع

حظيو وليداتكوم.. وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الأطفال ''للخطر العاطفي''

عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا | مجتمع

عاجل وهام للراغبين في الهجرة: انطلاق قرعة كندا..وها كيفاش خصاكم تسجلوا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020 | شوف الصحافة

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك | خارج البلاطو

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق | شوف الصحافة

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق

﻿

آخر المستجدات

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون
منذ 20 دقيقة

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.