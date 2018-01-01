هام للمغاربة..نشرة خاصة: رياح و أمطار قوية وعاصفية ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية منتصف يوم الأحد في العديد من مناطق

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية منتصف يوم الأحد في العديد من مناطق المملكة.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و100 كلم في الساعة، ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة الـ10 ليلا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت، بآسفي واليوسفية، ومراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة والفقيه بنصالح، وبني ملال والجديدة، وسيدي بنور، والدار البيضاء، والمحمدية، وتارودانت، وشيشاوة، والحاجب، وصفرو، وورزازات، وبولمان، وتاوريرت.

وأضاف المصدر ذاته أن رياحا قوية تتراوح سرعتها بين 70 و110 كلم ستهم كذلك، ابتداء من منتصف ليلة الأحد، إلى غاية الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، آسفي والجديدة وسيدي بنور، وبرشيد، وسطات، واليوسفية، والرحامنة، ومراكش، وشيشاوة، والحوز، وورزازات، وتارودانت، وأزيلال، وقلعة السراغنة، والفقيه بنصالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، وإفران، والدار البيضاء، والنواصر، وطاطا، وتيزنيت، وبولمان، وتاوريرت.

كما وتوقعت النشرة، هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، تتراوح بين 25 و50 ملم، ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد السبت، بأقاليم طنجة والفحص أنجرة، والعرائش، ووزان، وشفشاون، والقنيطرة، وآسفي، مشيرة إلى هطول أمطار قوية تتراوح بين 25 و30 ملم كذلك بالرباط وسلا والمحمدية، والصخيرات- تمارة، والدار البيضاء، والجديدة، والصويرة، وبرشيد، والنواصر، وبنسليمان.

كما ستهم تساقطات قوية تتراوح بين 25 و40 ملم، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من يوم غد السبت، إلى غاية يوم منتصف يوم الأحد ، أيضا كلا من الرباط وسلا والصخيرات-تمارة، والخميسات وبنسليمان، والمحمدية، والدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، وخريبكة، وخنيفرة، والفقيه بنصالح، وقلعة السراغنة، وازيلال، والحوز، والصويرة، وتيزنيت، و اشتوكة آيت باها.