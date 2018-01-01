ســابقة..الملك يُخضع آراء مجلس مراقبة مالية الأوقاف ذات الصلة باحترام الشريعة لمصادقة المجلس العلمي الأعلى ﻿

في خطوة غير مسبوقة، اشترط الملك في سياق التوجيهات التي أصدرها لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضرورة إخضاع الآراء ذات الصلة باحترام الشريعة التي تصدر عن

شــــوف تيفي:

في خطوة غير مسبوقة، اشترط الملك في سياق التوجيهات التي أصدرها لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضرورة إخضاع الآراء ذات الصلة باحترام الشريعة التي تصدر عن مجلس مراقبة مالية الأوقاف من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، كشرط لجعلها ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة،

وأكد جلالته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، على أن المجلس العلمي الأعلى سيتكفل بإبلاغ القرار الذي سيتخذه في هذا الصدد، لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.

ووجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها جلالته توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.