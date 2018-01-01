 ســابقة..الملك يُخضع آراء مجلس مراقبة مالية الأوقاف ذات الصلة باحترام الشريعة لمصادقة المجلس العلمي الأعلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء | اقتصاد

بعد موروكو مول: مول جديد بالبيضاء

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة | حوادث و حقوق

هكذا تم الإيقاع بسائق طاكسي يروج الكوكايين بطنجة

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه

دنيا باطمة: أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو | ثقافة و فنون

دنيا باطمة: ''أنا شعبية والفنان اللي كيتعفر على الأصل ديالو ما فنان ما والو''

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: شاب شرب السم أمام صاحبتو في كازا..وها شنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

ســابقة..الملك يُخضع آراء مجلس مراقبة مالية الأوقاف ذات الصلة باحترام الشريعة لمصادقة المجلس العلمي الأعلى

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 17:42 ســابقة..الملك يُخضع آراء مجلس مراقبة مالية الأوقاف ذات الصلة باحترام الشريعة لمصادقة المجلس العلمي الأعلى | بوليتيك
ســابقة..الملك يُخضع آراء مجلس مراقبة مالية الأوقاف ذات الصلة باحترام الشريعة لمصادقة المجلس العلمي الأعلى
في خطوة غير مسبوقة، اشترط الملك في سياق التوجيهات التي أصدرها لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضرورة إخضاع الآراء ذات الصلة باحترام الشريعة التي تصدر عن

شــــوف تيفي:

في خطوة غير مسبوقة، اشترط الملك في سياق التوجيهات التي أصدرها لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضرورة إخضاع الآراء ذات الصلة باحترام الشريعة التي تصدر عن مجلس مراقبة مالية الأوقاف من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، كشرط لجعلها ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة،

وأكد جلالته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، على أن المجلس العلمي الأعلى سيتكفل بإبلاغ القرار الذي سيتخذه في هذا الصدد، لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.

ووجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها جلالته توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس تعليمات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما ذكره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بخصوص جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه

غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك | بوليتيك

غير سار للمغاربة..بعد نفيه..الداودي يكشف عن موعد رفع سعر البوطا في لقاء مباشر على الفايسبوك

وكيل لائحة البيجيدي في جزئيات جرسيف يتهم السلطات بالحياد السلبي بعد فوز الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

وكيل لائحة ''البيجيدي'' في جزئيات جرسيف يتهم السلطات بالحياد السلبي بعد فوز الاتحاد الاشتراكي

هذا هو سر تصويت الشيلي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية | بوليتيك

هذا هو سر تصويت الشيلي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

أبناء الفنان عبد الرؤوف يشكرون الملك محمد السادس بعدما تدخل و تكفل بعلاج والدهم

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020 | شوف الصحافة

بالفيديو..رفع سعر البوطا فسنة 2020

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك | خارج البلاطو

بالفيديو:تصريح صــادم من فتاة تُمارس الدعارة..كنخرج ندير التروتوار حيث الظروف صعيبة و كاين اللي كايعطيك 100 درهم و يقسمها معاك

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق | شوف الصحافة

بالفيديو..مافيا الزيوت المغشوشة تغرق الأسواق

﻿

آخر المستجدات

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه كنحماق عليك | ثقافة و فنون
منذ 20 دقيقة

فيديو يشعل الفيسبوك: مغربية حشمات سعد المجرد و قالتليه ''كنحماق عليك''

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية | دولي

فضيحة وبالفيديو..مثليين دارو عرس وتزوجوا بالسعودية

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

هزة أرضية بسواحل مدينة الحسيمة

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان | مجتمع

فيديو خطير يرعب المغاربة..مشرملين هازين سيف وكيحرشو كلب شرس على الناس في تطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.