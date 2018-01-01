الملك يوصي المشرفين على إدارة مؤسسة الأوقاف بالتقيد بالمساطر القانونية والمالية لتنظيم الميزانية ﻿

شكل الهاجس المالي والمحاسباتي في تدبير ميزانية الأوقاف العامة، نقطة محورية في التعليمات الملكية الصارمة الموجهة لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف،

شــــوف تيفي

شكل الهاجس المالي والمحاسباتي في تدبير ميزانية الأوقاف العامة، نقطة محورية في التعليمات الملكية الصارمة الموجهة لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، حيث دعاهما إلى الإلتزام التام بالمساطر والإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية.

ودكر بلاغ الديوان الملكي الصادر في هذا الصدد، أن تعليمات الملك دعت الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة، إلى الحرص على الإستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الإختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها، يبرز بلاغ الديوان الملكي.

كما أوصى الملك، المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، بضرورة اعتماد قاعدة التعارض من الآن فصاعدا، في تقريره السنوي الذي يرفع إلى جلالته، وذلك بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف.

ويدكر أن الملك قد دعا في ختام مراسلته للجهات الوصية على إدارة مؤسسة الأوقاف ببلادنا، كلا من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة.

كما أكد الملك على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في هذه الرسالة، داعيا إلى تفعيلها الفوري وإطلاع جلالته مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علما أن التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب.