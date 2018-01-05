بالصورة.. بدر هاري يعود بقوة لينتقم من خصمه المقبل ﻿

عاد بدر هاري البطل المغربي والعالمي في رياضة '' الكي 1 والكيك بوكسينغ'' لخوض حصصه التدريبية الشاقة استعدادا لنزاله المرتقب أمام البطل المصري '' غرغس'' المقرر في شهر مارس المقبل.

" شوف سبور"

عاد بدر هاري البطل المغربي والعالمي في رياضة " الكي 1 والكيك بوكسينغ" لخوض حصصه التدريبية الشاقة استعدادا لنزاله المرتقب أمام البطل المصري " غرغس" المقرر في شهر مارس المقبل.

ونشر هاري عبر صفحته الرسمية " انستاغرام" صورة له وهو في إحدى القاعات الرياضية ، مصحوبة بتدوينة تشير إلى تاريخ وموعد نزاله المقبل.

ويجمع هذا النزال بين البطلين المغربي والمصري، بحيث سيكون فرصة للثأر خاصة وأن آخر مباراة لهما شهدت إقصاء بدر هاري وفقدانه لقبه بعدما وقع في المخالفة، إثر ضربة غير قانونية بالقدم، حينما كان غرغس ساقطا على الأرض ليتم إقصاؤه من طرف حكام النزال.