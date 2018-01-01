 وأخيرا..مداهمة مسكن صفيحي و إلقاء القبض على قاتل شاب داخل مقهى شعبي بحي مولاي رشيد ﻿
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وأخيرا..مداهمة مسكن صفيحي و إلقاء القبض على قاتل شاب داخل مقهى شعبي بحي مولاي رشيد

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 16:47 وأخيرا..مداهمة مسكن صفيحي و إلقاء القبض على قاتل شاب داخل مقهى شعبي بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق
وأخيرا..مداهمة مسكن صفيحي و إلقاء القبض على قاتل شاب داخل مقهى شعبي بحي مولاي رشيد
في جديد جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب قبل شهرين والتي جرت فصولها داخل مقهى شعبي بحي مولاي رشيد بالبيضاء، تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، يومه الجمعة، من إيقاف

"شوف تيفي"

في جديد جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب قبل شهرين والتي جرت فصولها داخل مقهى شعبي بحي مولاي رشيد بالبيضاء، تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، يومه الجمعة، من إيقاف المتورط في هذه الجريمة، عقب مداهمة منزل صفيحي بمنطقة بئر الجديد ضواحي البيضاء.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الشرطة القضائية، توصلت بإخبارية تفيد بأن الملقب بـ "المكوفش" المبحوث عنه، يكتري شقة بمنطقة بئر الجديد، لتتحرك في الساعات الأولى من يومه الجمعة، وتمكنت من إيقافه خلال الساعة السادسة داخل هذا المنزل، وحجزت خلال عملية التفتيش السلاح الأبيض الذي ارتكب به الموقوف جريمته.

وأبرز ذات المصدر أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء المنطقة الأمنية مولاي رشيد البيضاء

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