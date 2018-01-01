الحبس النافذ في حق موقوفين توبعوا في جرائم لها علاقة بالإرهاب ﻿

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين سنة واحدة وسنتين حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في خمس ملفات منفصلة

شوف تيفي "و.م.ع"

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين سنة واحدة وسنتين حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في خمس ملفات منفصلة من أجل "جرائم لها علاقة بالإرهاب".

وقضت هيئة المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين (ت.ع) و(ت.م) و(م.ش) بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".

يذكر أن هؤلاء المتهمين تم توقيفهم في 30 أكتوبر المنصرم من أجل التهم المنسوبة إليهم.

وحكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق كل من ( أ.أ) و( ن. ط) بعد متابعتهما من أجل تهم منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي ومحاولة الحصول على أسلحة لاستهداف مراكز الدرك، والأمن، والمؤسسات الأمنية والفنادق، والحانات" ببركان.

كما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق كل من (ي. ع) و (ل. ز)، و(غ.ي)، بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.

من جهة أخرى، استمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة فاس التي يتابع فيها ثمانية أشخاص من أجل تهم منها على الخصوص" تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات غير مرخص لها، والإشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي والقيام بأعمال تعزيرية وزرع الرعب بين المواطنين".

وقررت المحكمة خلال هذه الجلسة الشروع في الاستماع إلى مرافعات كل من النيابة العامة والدفاع يوم 8 فبراير المقبل.