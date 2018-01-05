بالصور..مصرع تلميذ وإصابة آخر بشفشاون ﻿

اهتزت جماعة واد المليحة بإقليم شفشاون قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع فاجعة طرقية، خلفت مقتل تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة زميله، عقب سقوط سيارة كانا على متنها من أعلى جرف صخري.

"شوف تيفي"

اهتزت جماعة واد المليحة بإقليم شفشاون قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع فاجعة طرقية، خلفت مقتل تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة زميله، عقب سقوط سيارة كانا على متنها من أعلى جرف صخري.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الحادثة المروعة، وقعت بالقرب من الإعدادية الثانوية البحر الأبيض المتوسط، حيث سقطت سيارة خفيفة من أعلى المنحدر ما تسبب في مقتل التلميذ على الفور وإصابة زميله والسائق بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، بينما تم نقل الهالك والمصابين إلى مستشفى محمد الخامس بشفشفاون.