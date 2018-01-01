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بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 16:12 عاجل..حريق مهول داخل براكة بالبيضاء..والسكان قاموا بدور بطولي باش عتقوا الناس من الموت | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول داخل ''براكة'' بالبيضاء..والسكان قاموا بدور بطولي باش عتقوا الناس من الموت
اندلع قبل قليل من يومه الجمعة، حريق مهول داخل منزل صفيحي، يتواجد على مستوى ''دوار جين'' بحي البرنوصي بالبيضاء، أسفر عن إصابة شخصين.

''شوف تيفي''

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة، حريق مهول داخل منزل صفيحي، يتواجد على مستوى ''دوار جين'' بحي البرنوصي بالبيضاء، أسفر عن إصابة شخصين.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن ساكنة الدوار قاموا بعمل بطولى وأنقذوا سيدة وأطفالها من موت محقق، موضحا بأن شابا أصيب خلال الحادث وقد تم نقله رفقة سيدة أخرى إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأشار ذات المصدر أن أسباب هذا الحريق ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث بعد أن قامت الوقاية المدنية بإخماد ألسنة النيران.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي البرنوصي البيضاء حريق

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