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سكوب: الناصيري اختار هذا المدرب لخلافة عموتة على رأس الوداد

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 15:51 سكوب: الناصيري اختار هذا المدرب لخلافة عموتة على رأس الوداد | سبور
سكوب: الناصيري اختار هذا المدرب لخلافة عموتة على رأس الوداد
عرض اليوم الجمعة سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، على المدير التقني للنادي حسن بنعبيشة امكانية تدريب الفريق الأحمر في حالة فسخ العقد مع المدرب الحالي الحسين عموتة.

شــــوف تيفي:

 

عرض اليوم الجمعة سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، على المدير التقني للنادي حسن بنعبيشة امكانية تدريب الفريق الأحمر في حالة فسخ العقد مع المدرب الحالي الحسين عموتة.

وكشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن سعيد الناصيري حل صباح اليوم مباشرة من المطار على الساعة التاسعة بمركب بنجلون، وطلب من بنعبيشة تحضير نفسه لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة رفقة مراد فلاح المساعد الثاني لعموتة.

وقالت المصادر ذاتها، أن بنعبيشة طلب مهلة للرد على مقترح الناصيري، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الوداد ينتظر الجلوس مع عموتة من أجل التفاوض معه حول امكانية فسخ عقده مع الوداد.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الناصري رئيس الوداد الناصري

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