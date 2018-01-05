بالصور .. تزامنا مع محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه .. صلاة الجمعة تقام بقلب محكمة الاستئناف وسط حشود غفيرة من المصلين ﻿

تــزامنا مع محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه، يومه الجمعه تعرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هذه الأثناء توافد المئات من المصلين لأداء صلاة الجمعة داخل محكمة الاستئناف بحضور العديد من المحامون

''شــوف تيفي''

تــزامنا مع محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه، يومه الجمعه تعرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هذه الأثناء توافد المئات من المصلين لأداء صلاة الجمعة داخل محكمة الاستئناف بحضور العديد من المحامون والقضاة وممثلو النيابة العامة وعائلات المعتقلين .

في ذات الوقت، يتجمهر مئات المصلين في بهو المحكمة لأجل الاصغاء إلى خطبة الجمعة، حيث اختار خطيب الجمعة موضوع ''هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون'' مشيرا إلى ميزة العلم في كل القطاعات ، مبرزا أن الشيء الذي يبعد الناس عن كــلام الزور والبهتان هو العلم مشددا على ضرورته في الحياة اليومية لكل موجود على أرض البسيطة .

جــدير بالذكر أنه جرت العادة أن تقام صلاة الجمعة دائما بقلب بهو محكمة الاستئناف نظرا لضغط الوقت على الجسم القضائي الذي تفرض عليه بعض الملفات مواكبة الجلسات ظهر الجمعة، إلا أن جمعة اليوم ينضاف إليها جو خاص وهو تواجد هسئة دفاع المعتقلين الوافدين من مدن بعيدة كما يحضرها عائلات المعتقلين .

هذا وستواصل النيابة العامة تعليقها على مداخلات هيئة دفاع المعتقلين فيما يخص الملتمسات والطلبات والدفوعات الأولية ، حيث ستعرف المحكمة انطلاق الجلسة المسائية بعيد صلاة الجمعة .