حارس جديد بريال مدريد ﻿

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة، أن كيبا أريزابالاغا حارس أتليتيك بلباو، خضع يوم أمس الخميس، للفحوصات الطبية، من أجل الإنتقال إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.



" شوف سبور"



كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة، أن كيبا أريزابالاغا حارس أتليتيك بلباو، خضع يوم أمس الخميس، للفحوصات الطبية، من أجل الإنتقال إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.



وأفادت صحيفة "ماركا"، أن الحارس أجرى فحوصاته بإحدى العيادات التابعة لمستشفى "سانيتاس" بالعاصمة مدريد، موضحة أن كل المؤشرات تؤكد انضمام الحارس البالغ من العمر 23 سنة إلى صفوف "الميرينغي".



ويخضع أريزابالاغا لبرنامج علاجي تحت رعاية الطاقم الطبي للفريق الملكي، من أجل التعافي من الإصابة التي يشكو منها.



ولعب كيبا في 15 مقابلة هذا الموسم مع فريقه الباسكي، غير أن الإصابة التي لحقت به منتصف شهر دجنبر الماضي أبعدته عن خوض عدة مباريات.





