وفاة أستاذ داخل مؤسسة تعليمية بطنجة وهذه التفاصيل ﻿

توفي يوم أمس الخميس أستاذ بمدينة طنجة يُدرس بالمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية، بعدما عُثر عليه مغمى عليه بأحد الأقسام المدرسية.

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توفي يوم أمس الخميس أستاذ بمدينة طنجة يُدرس بالمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية، بعدما عُثر عليه مغمى عليه بأحد الأقسام المدرسية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جهوية، فإن الأستاذ جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لإسعافه لكنه فارق الحياة وهو في طريقه إليه.

تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذ الذي كان قيد حياته يُدرس شعبة التركيب المعدني بالمعهد، يُرجح أن يكون قد تعرض لأزمة قلبية، حيث أنه تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، كما سيتم إخضاع جثة الأستاذ للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.