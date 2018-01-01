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بعد الراقي ثلاثة من كبار لاعبي الرجاء يستعدون للرحيل عن الرجاء

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 13:26 بعد الراقي ثلاثة من كبار لاعبي الرجاء يستعدون للرحيل عن الرجاء | سبور
بعد الراقي ثلاثة من كبار لاعبي الرجاء يستعدون للرحيل عن الرجاء
كشفت مصادر رجاوية، أن نتائج الجمع العالم المقبل المقرر يوم الإثنين 8 يناير ستحسم بصفة نهائية في مستقبل ثلاثة لاعبين خاصة بعد رحيل عصام الراقي وتوقيعه لعقد رسمي مع فريق الرائد السعودي.

" شوف سبور"

كشفت مصادر رجاوية، أن نتائج الجمع العالم المقبل المقرر يوم الإثنين 8 يناير ستحسم بصفة نهائية في مستقبل ثلاثة لاعبين خاصة بعد رحيل عصام الراقي وتوقيعه لعقد رسمي مع فريق الرائد السعودي.

وأكد موقع ديما ديما راجا، عبر حسابه " فيسبوك"، أن ثلاثة لاعبين من الركائز الأساسية للفريق ينتظرون نتيجة الجمع العام للحسم في مستقبلهم الرياضي، موضحا أن بقاء حسبان على رئاسة النادي يعني رحيلهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأفادت المصادر نفسها، أن معظم اللاعبين فقدوا ثقتهم بالمكتب المسير للنادي، بعد معاناة طويلة لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.

 

 

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شوف سبور المغرب عصام الراقي الرجاء

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