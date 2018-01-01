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بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 13:15 بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة | مجتمع
بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة
على إثر النشرة الإنذارية التي نشرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص تساقطات ثلجية كثيفة التي من المرتقب أن تعرفها بلادنا ابتدءا من يومه الجمعة خاصة بالأقاليم المتواجدة بالأطلسين المتوسط

شوف تيفي

 

على إثر النشرة الإنذارية التي نشرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص تساقطات ثلجية كثيفة التي من المرتقب أن تعرفها بلادنا ابتدءا من يومه الجمعة خاصة بالأقاليم المتواجدة بالأطلسين المتوسط والكبير وكذا بالريف والهضبة العليا الشرقية، ، من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية اضطرابات في حركة السير أو إنقطاعات بفعل الثلوج.

وأمام هذا الأمر طالبتوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في بلاغ لها من كافة السائقين تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى، تجنب التنقل ليلا، والإستعداد القبلي للسفر و ذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات : استعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، ضغط العجلات، الكوابح، الإضاءة، ماسحات الزجاج، مياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف،...

و في هذا الإطار، تؤكد الوزارة على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير و الحواجز الثلجية و كذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية و فرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير و الجولان خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

 

 

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