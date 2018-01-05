رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. ''دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين'' ﻿

في رد غريب ينم عن عدم دراية رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' بميكانيزمات تمويل القناة الثانية التي يشتغل بها منذ سنوات، قال المنشط التلفزيوني لإحدى منتقدات برنامجه عبر تطبيق ''أنستغرام'' للتواصل

شــوف تيفي:

في رد غريب ينم عن عدم دراية رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' بميكانيزمات تمويل القناة الثانية التي يشتغل بها منذ سنوات، قال المنشط التلفزيوني لإحدى منتقدات برنامجه عبر تطبيق ''أنستغرام'' للتواصل الإجتماعي، والتي تساءلت عن دوافع إقدام ''دوزيم'' على إهدار المال العام في برنامج يستضيف فيه نفس الوجوه (مع التلميح لكونهم أصدقاءه) ويعتمد على نفس الفقرات في غياب الإبداع المطلوب، (قال) إن القناة الثانية تمول بنسبة 100 في المائة من طرف المستشهرين وأنها، أي السيدة المنتقدة لبرنامجه، لا تدفع أي سنتيم من مالها الخاص لإنتاج برنامج ''رشيد شو''.

وقال العلالي بالحرف مجيبا هذه السيدة: ''اسمحي لي أنِستي.. دوزيم تُموّل من طرف المستشهرين وأنتِ لا تدفعين شيئا''، وهي العبارة التي أثارت استهجانا من طرف العديد من المعلقين الذي ارتأوا في عبارة مقدم برنامج ''رشيد شو'' جهل مبين، بكيفية تمويل القناة الثانية، باعتبار أن عائدات الإشهار التي تحدث عنها، لا تشكل سوى دعم جزئي لتنفيذ وإنتاج البرامج التلفزية التي تعرض على القناة العمومية.

وبدا العلالي في نظر العديد ممن اطلعوا على تدوينته الموجهة لمنتقدة برنامجه، عديم الدراية بالجوانب المالية الخاصة بالقناة الثانية، علما أن المواطن المغربي يساهم في تمويلها من خلال الرسوم المفروضة عليه في فواتير الماء والكهرباء وهي المساهمة التي تضخ في شريان القناة العمومية التي تصرف لرشيد العلالي راتبا شهريا محترما، مئات ملايين الدراهم سنويا، هذا دون احتساب مبالغ الدعم الذي ترصده الحكومة من حين لأخر لشركة ''صورياد دوزيم'' لغاية إنقاذها من شبح الإفلاس.

ولتنوير رشيد العلالي في هذا الخصوص، تفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الثقافة والإتصال، والتي أكدها محمد الأعرج في مداخلة بالبرلمان مؤخراً، التزامات الحكومة في عقد البرنامج الذي يجمعها بشركة صورياد دوزيم، تنص على تخصيص 17 مليار سنتيم لدعم مالية القناة، كما تتجه الحكومة ابتداء من سنة 2017 إلى رفع قيمة هذا الدعم بمبلغ 2 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي تصرف من المال العام الذي تتحصل عليه الحكومة عبر عائدات الضرائب والرسم المفروضة على المغاربة، والتي ما فتئت قيمتها ترتفع من سنة إلى أخرى.

كما تفيد الأرقام ذاتها، أن الحكومة خصصت في منتصف سنة 2017 للقناة الثانية، دعما فوريا قيمته 22 مليار سنتيم لمواجهة شبح الإفلاس الذي تهددها والذي لم تقو تمويلات المستشهرين التي تحدث عنها العلالي، عن إيقاف نزيفه.