 رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. ''دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة | مجتمع

بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة

رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين | ثقافة و فنون

رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. ''دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من

عــــــاجل : القـاضي يطرد حميد المهداوي من الجلسة .. وها علاش | بوليتيك

عــــــاجل : القـاضي يطرد ''حميد المهداوي'' من الجلسة .. وها علاش

عــــاجل..بعد الفحوصات ..نقل السيدة اللي كتوهم عندها جنين فعمرو9 سنوات إلى مستشفى الأمراض العقلية و النفسية بفاس | مجتمع

عــــاجل..بعد الفحوصات ..نقل السيدة اللي كتوهم عندها جنين فعمرو9 سنوات إلى مستشفى الأمراض العقلية و

الوزير الداودي معلقا على غلاء أسعار الطماطم والخضر: واش بغيتو الحكومة طيح ليكم الشتا...؟‎ | بوليتيك

الوزير الداودي معلقا على غلاء أسعار الطماطم والخضر: ''واش بغيتو الحكومة طيح ليكم الشتا...؟‎

عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة العامة ترفض ملتمسات دفاع المعتقلين بخصوص استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها | بوليتيك

عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة

جد خطير.. تلميذة ماتت وسط القسم بتطوان والقضية دخلات فيها الشرطة القضائية والعلمية | حوادث و حقوق

جد خطير.. تلميذة ماتت وسط القسم بتطوان والقضية دخلات فيها الشرطة القضائية والعلمية

عاجل وبالصور.. وأخيرا: بعد الفحوصات شوفو أشنو لقاو في بطن السيدة اللي كتوهم أنها حاملة بجنين عندو 9 سنوات فأزرو+تفاصيل حصرية | مجتمع

عاجل وبالصور.. وأخيرا: بعد الفحوصات شوفو أشنو لقاو في بطن السيدة اللي كتوهم أنها حاملة بجنين عندو 9

بالصور : مغني عربي شهير ينجو من موت محقق بعد حادثة سير مروعة | ثقافة و فنون

بالصور : مغني عربي شهير ينجو من موت محقق بعد حادثة سير مروعة

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. ''دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين''

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 12:58 رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين | ثقافة و فنون
رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. ''دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين''
في رد غريب ينم عن عدم دراية رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' بميكانيزمات تمويل القناة الثانية التي يشتغل بها منذ سنوات، قال المنشط التلفزيوني لإحدى منتقدات برنامجه عبر تطبيق ''أنستغرام'' للتواصل

شــوف تيفي:

في رد غريب ينم عن عدم دراية رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' بميكانيزمات تمويل القناة الثانية التي يشتغل بها منذ سنوات، قال المنشط التلفزيوني لإحدى منتقدات برنامجه عبر تطبيق ''أنستغرام'' للتواصل الإجتماعي، والتي تساءلت عن دوافع إقدام ''دوزيم'' على إهدار المال العام في برنامج يستضيف فيه نفس الوجوه (مع التلميح لكونهم أصدقاءه) ويعتمد على نفس الفقرات في غياب الإبداع المطلوب، (قال) إن القناة الثانية تمول بنسبة 100 في المائة من طرف المستشهرين وأنها، أي السيدة المنتقدة لبرنامجه، لا تدفع أي سنتيم من مالها الخاص لإنتاج برنامج ''رشيد شو''.

وقال العلالي بالحرف مجيبا هذه السيدة: ''اسمحي لي أنِستي.. دوزيم تُموّل من طرف المستشهرين وأنتِ لا تدفعين شيئا''، وهي العبارة التي أثارت استهجانا من طرف العديد من المعلقين الذي ارتأوا في عبارة مقدم برنامج ''رشيد شو'' جهل مبين، بكيفية تمويل القناة الثانية، باعتبار أن عائدات الإشهار التي تحدث عنها، لا تشكل سوى دعم جزئي لتنفيذ وإنتاج البرامج التلفزية التي تعرض على القناة العمومية.

وبدا العلالي في نظر العديد ممن اطلعوا على تدوينته الموجهة لمنتقدة برنامجه، عديم الدراية بالجوانب المالية الخاصة بالقناة الثانية، علما أن المواطن المغربي يساهم في تمويلها من خلال الرسوم المفروضة عليه في فواتير الماء والكهرباء وهي المساهمة التي تضخ في شريان القناة العمومية التي تصرف لرشيد العلالي راتبا شهريا محترما، مئات ملايين الدراهم سنويا، هذا دون احتساب مبالغ الدعم الذي ترصده الحكومة من حين لأخر لشركة ''صورياد دوزيم'' لغاية إنقاذها من شبح الإفلاس.

ولتنوير رشيد العلالي في هذا الخصوص، تفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الثقافة والإتصال، والتي أكدها محمد الأعرج في مداخلة بالبرلمان مؤخراً، التزامات الحكومة في عقد البرنامج الذي يجمعها بشركة صورياد دوزيم، تنص على تخصيص 17 مليار سنتيم لدعم مالية القناة، كما تتجه الحكومة ابتداء من سنة 2017 إلى رفع قيمة هذا الدعم بمبلغ 2 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي تصرف من المال العام الذي تتحصل عليه الحكومة عبر عائدات الضرائب والرسم المفروضة على المغاربة، والتي ما فتئت قيمتها ترتفع من سنة إلى أخرى.
كما تفيد الأرقام ذاتها، أن الحكومة خصصت في منتصف سنة 2017 للقناة الثانية، دعما فوريا قيمته 22 مليار سنتيم لمواجهة شبح الإفلاس الذي تهددها والذي لم تقو تمويلات المستشهرين التي تحدث عنها العلالي، عن إيقاف نزيفه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب دوزيم رشيد العلالي الضرائب المغاربة برنامج رشيد شو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور : مغني عربي شهير ينجو من موت محقق بعد حادثة سير مروعة | ثقافة و فنون

بالصور : مغني عربي شهير ينجو من موت محقق بعد حادثة سير مروعة

بالصورة.. والدة الفنان المغربي حاتم إدار مريضة وها أشنو قال لجمهوره | ثقافة و فنون

بالصورة.. والدة الفنان المغربي حاتم إدار مريضة وها أشنو قال لجمهوره

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة

بالفيديو.. هذا هو جديد حالة الفنان الكوميدي عبد الرؤوف بعدما تكلف الملك محمد السادس بعلاجه | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذا هو جديد حالة الفنان الكوميدي عبد الرؤوف بعدما تكلف الملك محمد السادس بعلاجه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في هذه اللحظات الشرطة العلمية تصل إلى منزل الطفلة اللي ماتت بداء السعار بتطوان داخل مدرسة ابتدائية | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

في هذه اللحظات الشرطة العلمية تصل إلى منزل الطفلة اللي ماتت بداء السعار بتطوان داخل مدرسة ابتدائية

أول ما قاله الفنان عبد الرؤوف بعدما فاق من العناية المركزة | خارج البلاطو

أول ما قاله الفنان عبد الرؤوف بعدما فاق من العناية المركزة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :05 يناير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :05 يناير 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 05 يناير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 05 يناير 2018

﻿

آخر المستجدات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة | مجتمع
منذ 10 دقائق

بسبب سوء الأحوال الجوية.. بلاغ عاجل و هام للمغاربة

رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من عند المشاهدين | ثقافة و فنون

رشيد العلالي يُورط القناة الثانية مع الشعب المغربي.. ''دوزيم كدخل لفلوس من عند المستشهرين وماشي من

عــــــاجل : القـاضي يطرد حميد المهداوي من الجلسة .. وها علاش | بوليتيك

عــــــاجل : القـاضي يطرد ''حميد المهداوي'' من الجلسة .. وها علاش

عــــاجل..بعد الفحوصات ..نقل السيدة اللي كتوهم عندها جنين فعمرو9 سنوات إلى مستشفى الأمراض العقلية و النفسية بفاس | مجتمع

عــــاجل..بعد الفحوصات ..نقل السيدة اللي كتوهم عندها جنين فعمرو9 سنوات إلى مستشفى الأمراض العقلية و

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.