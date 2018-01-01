بعد هذا الإجتماع..هذا هو موعد تحويل الأندية المغربية إلى شركات رياضية ﻿

ترأس طارق السجلماسي رئيس لجنة الحكامة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتماع ممثلي ورؤساء الأندية الوطنية المنتمية للقسم الأحترافي الأول للوقوف على الإستعدادات لتحويل الفرق

" شوف سبور"



ترأس طارق السجلماسي رئيس لجنة الحكامة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتماع ممثلي ورؤساء الأندية الوطنية المنتمية للقسم الأحترافي الأول للوقوف على الإستعدادات لتحويل الفرق المغربية إلى شركات رياضية.



وذكر الموقع الرسمي للجامعة، أن الهدف الأساسي من هذه الأشغال، يتجلى في تأمين تحول الأندية الممارسة ببطولة النخبة إلى شركات رياضية ابتداء من الموسم الرياضي المقبل ومواكبة هذا التحول من قبل لجنة الحكامة.



وحسب بلاغ الجامعة، ستتواصل أشغال هذه الاجتماعات بين لجنة الحكامة ومسيري أندية البطولة الاحترافية القسم الأول وكذا بعض مسيري أندية القسم الثاني في أفق صعود محتمل للقسم الأول.



تجدر الإشارة الى أن مشروع الشركات الرياضية تمّ طرحه خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي عُقد يوم 28 نونبر 2017، برئاسة فوزي لقجع رئيس الجامعة.





