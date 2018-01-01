عــــــاجل : القـاضي يطرد ''حميد المهداوي'' من الجلسة .. وها علاش ﻿

بعدما انطلقت أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه إلى جانب الصحافي''حميد المهداوي'' ، صبيحة يومه الجمعة ؛ وأثناء تعليق النيابة العامة على كل المرافعات السابقة من طرف هيئة دفاع المعتقلين ، قاطع ''حميد

''شــوف تيفي''

بعدما انطلقت أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه إلى جانب الصحافي''حميد المهداوي'' ، صبيحة يومه الجمعة ؛ وأثناء تعليق النيابة العامة على كل المرافعات السابقة من طرف هيئة دفاع المعتقلين ، قاطع ''حميد المهدوي'' الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أثناء كلمته.

وفي ذات السياق صرخ ''حميد المهداوي'' في وجه الجميع من داخل القفص الزجاجي مشيرا إلى أن تصريح الوكيل العام لوسائل الإعلام الوطنية الثلاثاء الماضي كان مجانبا للصواب ويستهدف الملف والتصريح مرر أشياء يعتبر نفسه شخصيا بعيدا عنها، الشيء الذي اعتبرته هيئة الحكم توقيفا للسير العام للجلسة وأمر القاضي بإخراجه من قاعة الجلسة ، ولم يفوت ''ناصر الزفزافي'' الفرصة لإعلان تضامنه مع ''المهداوي'' إلا أنه سرعان ما لزم الصمت ليواكب أشغال الجلسة حتى لا يطاله قرار الطرد من الجلسة.

هذا ولا زال ''حكيم الوردي'' الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء يجيب على كل المرافعات في كلمة مطولة يوضح من خلالها كل الملابسات القانونية التي جاءت في مرافعات هيئة دفاع المعتقلين ، كما أنه يسند النظر في العديد منها إلى رئيس هيئة الحكم التي ثبت في القضية.