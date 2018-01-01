 عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة العامة ترفض ملتمسات دفاع المعتقلين بخصوص استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها ﻿
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عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة العامة ترفض ملتمسات دفاع المعتقلين بخصوص استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها | بوليتيك

عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة

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عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة العامة ترفض ملتمسات دفاع المعتقلين بخصوص استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 11:52 عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة العامة ترفض ملتمسات دفاع المعتقلين بخصوص استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها | بوليتيك
عــــــاجل: انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفـاقه .. وهــذه آخر المستجدات في القضية..النيابة العامة ترفض ملتمسات دفاع المعتقلين بخصوص استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها
انطلقت في هذه الأثناء من يومه الجمعة 5 يناير 2017 أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، و الصحافي ''حميد المهدوي''، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ حيث تم نقل مجموعة من المعتقلين المتهمين المتابعين

''شـــوف تيفي''

انطلقت في هذه الأثناء من يومه الجمعة 5 يناير 2017 أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، و الصحافي ''حميد المهدوي''، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ حيث تم نقل مجموعة من المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة من سجن عكاشة إلى المحكمة لإتمام أشغال المحاكمة التي انطلقت قبل أشهر.

وفي هذا الصدد ، تعتبر محاكمة اليوم أول محاكمة تتزامن مع يوم الجمعة، حيث قررت هيئة الحكم تسريع وثيرة المحاكمة وإقرار يوم الجمعة ثاني يوم بعد ثلاثاء كل أسبوع لأجل الحسم في الملف، وتشهد قاعة الجلسة اليوم تعليق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على كل الملتمسات والدفوعات التي سبق وتقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين ، والتي لم يسعف الوقت في الجلسة السابقة لإتمامها نظرا لحجم الملتمسات، وتلتمس النيابة العامة خلال تعليقها لحد اللحظة بتفنيد كل الطلبات والملتمسات بما في ذلك استدعاء وزراء وسفراء ومدراء مؤسسات عمومية وغيرها، كما تشدد النيابة العامة على احترام القانون في الملتمسات بعيدا عن المرافعات التي لا تنفع المعتقلين في شيء ,.

هـــذا و يتابع المعتقلون بتهم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة ‏الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من ‏منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة عن ‏طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من ‏شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.‏

 

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شوف تيفي محاكمة الزفزافي المهدوي المحكمة الريف

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