جد خطير.. تلميذة ماتت وسط القسم بتطوان والقضية دخلات فيها الشرطة القضائية والعلمية ﻿

علمت '' شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية والعلمية، حلت في هذه اللحظات من يومه الجمعة، بمنزل بحي التوتا بمدينة تطوان، تتواجد به تلميذة فارقت الحياة أمس الخميس، وسط الفصل الدراسي بالمؤسسة



"شوف تيفي"



علمت " شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية والعلمية، حلت في هذه اللحظات من يومه الجمعة، بمنزل بحي التوتا بمدينة تطوان، تتواجد به تلميذة فارقت الحياة أمس الخميس، وسط الفصل الدراسي بالمؤسسة التعليمية التي تدرس بها.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الوفاة، أن تلميذة تبلغ من العمر قيد حياتها 6 سنوات تدرس بنفس الفصل الذي كان يدرس به تلميذ تعرض للعض من قط مسعور وفارق الحياة الأسبوع الماضي، لفظت بدورها أنفاسها وسط القسم وتم نقلها إلى مصحة خاصة وأكدت الفحوصات الأولية التي خضعت لها بأنها توفيت ليتم تسليم جثتها لوالدتها.



وأشار ذات المصدر أن والدة التلميذة كانت تنوي دفنها اليوم الجمعة إلا أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية بالموضوع بخصوص إمكانية وفاة التلميذة بسبب إصابتها بعدوى من زميلها المتوفى والذي سقط ضحية قط مصاب بالسعار، تحركت إلى منزل أسرتها ومنعت دفنها، مشيرا إلى أن سيارة إسعاف ستقوم بنقلها إلى مستشفى سانية الرمل لاخضاعها للتشريح الطبي.



وأثارت وفاة التلميذة يضيف نفس المصدر الرعب والهلع وسط أولياء أمور التلاميذ الذين عبروا عن تخوفهم الشديد من انتشار "السعار" بين أطفالهم.





