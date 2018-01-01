 حصـــري من قلب أزرو ..هذه هي الحقيقة الكاملة للسيدة ''مولات الراكد''..بنت خالتها دارت ليها السحور باش متولدش وها علاش ﻿
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حصـــري من قلب أزرو ..هذه هي الحقيقة الكاملة للسيدة ''مولات الراكد''..بنت خالتها دارت ليها السحور باش متولدش وها علاش

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 11:08 حصـــري من قلب أزرو ..هذه هي الحقيقة الكاملة للسيدة مولات الراكد..بنت خالتها دارت ليها السحور باش متولدش وها علاش | مجتمع
حصـــري من قلب أزرو ..هذه هي الحقيقة الكاملة للسيدة ''مولات الراكد''..بنت خالتها دارت ليها السحور باش متولدش وها علاش
في تطورات جديدة حول قضية السيدة التي أوهمت نفسها ومن حولها أنها حامل لمدة تزيد عن تسع سنوات، كشفت مصادر قريبة من عائلة الأخيرة، أنها أصيبت بصدمة كبيرة قبل سنوات بعدما اكتشفت أن قريبتها دست لها سحر

شــــوف تيفي:م غ

 

في تطورات جديدة حول قضية السيدة التي أوهمت نفسها ومن حولها أنها حامل لمدة تزيد عن تسع سنوات، كشفت مصادر قريبة من عائلة الأخيرة، أنها أصيبت بصدمة كبيرة قبل سنوات بعدما اكتشفت أن قريبتها دست لها سحر في قلب منزلها.

وقالت ذات المصادر، إن السيدة دخلت في أزمة نفسية بعدما اكتشفت أن ابنة خالتها كانت تحب زوجها خصوصا بعدما ضبطتها تقوم بأعمال سحر وشعوذة في قلب منزلها.

وكشفت مصادرنا، إن السيدة التي تنحدر من أحد الدواوير بمنطقة أزرو، سلكت طريق الشعوذة لتوهمها إحدى العرافات أنها تضم في أحشائها جنينا يكبر يوما عن يوم داخل بطنها.

و في اتصال لشوف تيفي صباح اليوم الجمعة بأخصائية و مولدة، قالت إن السيدة تتوهم أن في أحشائها جنين و الحركات التي تظهر بطنها يتحرك،تقوم بها بطريقة مقصودة مؤكدة أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب أزرو الراكد سجة حامل

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