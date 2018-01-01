بشرى ســارة.. حكومة العثماني تستعد لإطلاق نظام جديد لدعم الفقراء ﻿

قال مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تتدارس إمكانية توجيه مبالغ الدعم المرصودة لمادة سنيدة لفئة المعاقين، معتبرا أن اعتكاف

شــــوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تتدارس إمكانية توجيه مبالغ الدعم المرصودة لمادة سنيدة لفئة المعاقين، معتبرا أن اعتكاف الحكومة على إطلاق نظام جديد لدعم الفقراء سينهي زمن زمن استفادة الأغنياء والميسورين من أموال صندوق المقاصة الذي يخصص حاليا 12 مليار درهم لدعم أسعار غاز البونان والسكر والدقيق.

وأكد الخلفي في برنامج مثير للجدل الذي تبثه قناة "ميدي 1 تيفي"، أن العائدات الضريبية التي ستجنيها الحكومة من رفع سعر التنبر على الباسبور، تقدر بنحو 180 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أنه من الطبيعي اللجوء إلى فرض هذه الزيادة، باعتبار أن ثمن هذا التنبر لم يتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، يبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ودافع الخلفي في هذا البرنامج الذي تطرق لموضوع حصيلة الحكومة بين الإنجازات والإكراهات، عن الإمتيازات الضريبية التي منحتها الحكومة لفائدة المنعشين العقاريين على امتداد السنوات الماضية، مشيرا إلى إسهام هذه الإمتيازات في خفض العجز السكني من 800 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف حاليا في انتظار تقليص حجم هذا العجز إلى حدود 200 ألف شقة سكنية، يوضح الوزير.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه العلمي لهوير عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أرقام مقلقة مفادها أن حجم النفقات الضريبية التي استفادت منها بعض القطاعات الإقتصادية كقطاع العقار وغيره، كلفت خزينة الدولة ما قيمته 33 مليار درهم في السنة الفارطة، وهو المعطى الذي قابله، يضيف العلمي، توجه تحو إثقال في كاهل المواطنين بالرسوم الضريبية لضبط الاختلالات المالية العمومية.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن الإحصائيات الرسمية تبرز أن الحكومتان اللتان قادهما حزب العدالة والتنمية، هما الأضعف قدرة على خلق فرص الشغل مقارنة بسابقاتها، مؤكدا أن المعدل السنوي للوظائف التي أحدثاها منذ سنة 2012 إلى اليوم، لم يتجاوز 70 ألف وظيفة، مقابل 186 ألف في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي.

ولم يفوت العلمي فرصة حضور الوزير الخلفي لهذا البرنامج، لمطالبة الحكومة بضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي وعدم إخضاعه لمزاجية رئيسها الذي يقرر كيف ومتى يجب انطلاق مسلسل هذا الحوار، مبرزا في هذا الصدد، أن المغرب في عهد بنكيران والعثماني لم يعرف حوارا اجتماعيا بعدما تم الإخلال باتفاق 26 أبريل 2011، وهو الأمر الذي رد عليه مصطفى الخلفي بكون الحكومة التزمت بتنفيذ 90 في المائة من مقتضيات الإتفاق، فيما 10 في المائة المتبقية لاتزال موضوع حوار اجتماعي مفتوح.