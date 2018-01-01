صاحب الفايسبوك ''مارك'' يُحارب الكراهية عبر الموقع الأزرق ﻿

كشف مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ أنه يطمح لتطوير الموقع الأزرق خلال السنة الجارية من خلال محاربة الانقسام و التوتر الذي يستغله الكثيرون .

شـــوف تيفي:

كشف مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ أنه يطمح لتطوير الموقع الأزرق خلال السنة الجارية من خلال محاربة الانقسام و التوتر الذي يستغله الكثيرون .

و كشف مارك من خلال تدوينة عبر حسابه بالفايسبوك أمس الخميس، انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام فيسبوك من قبل روسيا ودول أخرى لنشر دعاية إعلامية منحازة إلى جانب انتقادات بكون فيسبوك منصة تضييع للوقت، مؤكدا أن هدفه لعام 2018 هو وضع الشركة التي ساهم في تأسيسها على أرض أكثر صلابة.

وكتب زوكربرغ: ''لن نمنع جميع الأخطاء أو الإساءة (...) لكننا نقوم حاليا بعمل الكثير جدا من الإجراءات التي تفرض سياساتنا وتمنع إساءة استخدام أدواتنا''.

ويحث قانون جديد في ألمانيا، شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر على إزالة خطابات الكراهية التي تُبث عبر الإنترنت أومواجهة غرامات.

وفي الولايات المتحدة، انتقد مشرعون فيسبوك بالفشل في منع عناصر روسية من استخدام منصته للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وراهن زوكربرغ، في أعوام ماضية، على عدة أمور مثل تعلم لغة الماندارين الصينية وقراءة كتابين شهريا والسفر إلى الولايات الأميركية التي لم يسبق له أن زارها.