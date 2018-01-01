جماهير ودادية تطالب عموتة بالرحيل عن الفريق الأحمر ﻿

رفعت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم شعار ارحل في وجه الحسين عموتة المدرب الحالي للنادي الأحمر و طالبته بالرحيل في أسرع وقت.

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رفعت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم شعار ارحل في وجه الحسين عموتة المدرب الحالي للنادي الأحمر و طالبته بالرحيل في أسرع وقت.

وجاء طلب الجماهير الودادية بإقالة عموتة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها خلال الشطر الأول من البطولة الوطنية الإحترافية، وآخرها خسارة الوداد يوم أمس الخميس أمام نهضة بركان بهدفين لهدف برسم مؤجل الدورة السابعة من البطولة الإحترافية.

وأمام هذا الأمر لم تخفي الجماهير الغيورة على الفريق الأحمر تخوفها من الوضعية الحالية للفريق وتخبطه في سلسلة من النتائج السلبية المخيبة للآمل، بالرغم من تتويجه شهر نونبر المنصرم بلقب عصبة أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.