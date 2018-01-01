الأعرج عجبــاتو وزراة التعليم وبغا يبقا فيها ﻿

فاتح محمد الأعرج الذي كلف مؤقتا بتدبير قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي، امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية عن طريق وسطاء مقربين منه من أجل الاستمرار على

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فاتح محمد الأعرج الذي كلف مؤقتا بتدبير قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي، امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية عن طريق وسطاء مقربين منه من أجل الاستمرار على رأس القطاع نفسه و ترك قطاعي الثقافة و الاتصال لاسم حركي جديد.

و كشفت مصادر حركية رفيعة المستوى ليومية الصباح ، أن الأعرج الذي وجد نفسه قريبا من الحقيبة التي كان يشغلها محمد حصاد، أبدى رغبة كبيرة في تغيير موقعه الحكومي و الانتقال من وزير للثقافة إلى وزير رسمي للتربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و ذلك على خلفية أنه أقرب مهنيا إلى هذا القطاع الذي يفهم فيه جيدا عكس قطاع الثقافة و الاتصال الذي اختير على رأسه في اللحظات الأخيرة من المشاورات الحكومية التي قادها سعد الدين العثماني.

و أظهرت التجربة القصيرة التي قادها محمد الأعرج على رأس قطاع التربية الوطنية و فق مهنيين و أطر في القطاع نفسه، أن الوزير الحركي مؤهل لقيادته في التعديل الحكومي المرتقب الذي طال انتظاره، غير أن الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، أن التعديل لن يتعدى ملء المقاعد الشاغرة بأسماء جديدة و هو ما تجاوب معه المسؤولان الحزبيان و اقترحا بروفايلات على رئيس الحكومة و هي البروفايلات التي تم رفضها من طرف جهات عليا لأن جلها غير مؤهل لقيادة قطاعات حكومية ذات طابع استراتيجي.

و كشفت عدة مصادر حزبية و إعلامية، أن سعد الدين العثماني وجد نفسه أمام بلوكاج حكومي لم يجد بعد الطريق للخروج منه سالما.