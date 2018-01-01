صدمة...الاتحاد الإفريقي ينحاز للمصريين على حساب المنتخب المغربي وكبار النقاد المغرب يستحق جائزة أفضل منتخب إفريقي ﻿

تفاجأت الجماهير المغربية، بل صدمت، ليلة أمس الخميس، بعدما منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة أفضل منتخب وطني على المستوى الإفريقي لسنة 2017 للمنتخب المصري، رغم التفوق الواضح للأسود على كل

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تفاجأت الجماهير المغربية، بل صدمت، ليلة أمس الخميس، بعدما منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة أفضل منتخب وطني على المستوى الإفريقي لسنة 2017 للمنتخب المصري، رغم التفوق الواضح للأسود على كل المنتخبات الإفريقية بشهادة كبار المحللين والنقاد حيث استأسد المنتخب المغربي الإقصائيات و تربع على عرش الكرة الإفريقية خلال الموسم الحالي.

وحصد المنتخب المصري ومدربه الأرجنتيني جائزة أفضل مدرب ومنتخب إفريقي، علما أن الأسود حققت سلسلة من النتائج الجيدة لموسم 2017، خاصة خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر أجراؤها بروسيا، وكان أبرزها الفوز التاريخي بالنتيجة والأداء، على منتخب الكوت ديفوار في قلب أدغال القارة الإفريقية وأمام جمهوره، إضافة إلى المباراة الإستعراضية بمركب محمد الخامس برسم الجولة الرابعة من التصفيات أمام منتخب مالي والتي انتهت بستة أهداف خرافية.

وفي نفس السياق فقد خطف مدافعو المنتخب المغربي الأضواء من الجميع، حيث كان المنتخب المغربي، الفريق الوحيد في العالم الذي بقيت عذراء إذ لم تستقبل شباك الحارس منير المحمدي أي هدف في التصفيات النهائية، ليتفوق منذ الجولة ما قبل الأخيرة على دفاع المنتخب النيوزيلندي، الذي استقبلت شباكه هدفا يتيما خلال تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة للمونديال.

هذا وقد ظهر المنتخب المغربي، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بروح قتالية عالية، وأسلوب كروي و فرجوي أمتع المشاهد الذي تابع مبارياته الرسمية منها والودية، بحيث حقق نسب متابعة جيدة في القنوات العالمية على المستوى العربي والإفريقي، ورغم حيف حكام جوائز الكاف سيكون مونديال روسيا الفيصل الذي سيكشف معدن المنتخبات الإفريقية .