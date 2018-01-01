مثير...الاتحاد الإسباني يعاقب أمرابط وفريقه يلجأ لمحكمة التحكيم الدولي ﻿

أوقفت لجنة المسابقات التابعة للإتحاد الإسباني لكرة القدم، نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب المغربي، بعد طرده بإنذارين في مباراته السابقة من الليغا أمام فريق ليفانتي.



" شوف سبور "

أوقفت لجنة المسابقات التابعة للإتحاد الإسباني لكرة القدم، نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب المغربي، بعد طرده بإنذارين في مباراته السابقة من الليغا أمام فريق ليفانتي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لجنة الاستئناف صادقت يوم أمس الخميس على قرار الطرد الذي تعرض له لاعب المنتخب المغربي، رغم محاولة مسؤولي نادي ليغانيس استئناف العقوبة للاستفادة من خدماته خلال المباريات المقبلة.

وحسب ذات الصحيفة، فإن فريق ليغانيس تقدم بحجتين لكل واحدة من البطاقتين اللتين تلقاهما أمرابط، موضحة أن النادي سينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي لكي تتمثل أمامها فرصة أخرى للطعن في قرار لجنة المسابقات.

وشارك أمرابط في مباراة فريقه ليغانيس ضد فياريال يوم أمس الخميس ضمن ذهاب دور الـ16 من كأس الملك، حيث تمكن من التألق و قيادة فريقه للفوز بتسجيله للهدف الوحيد في المباراة ..