ســـار:أمطار يومه الجمعة بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتكون كتل من الضباب خلال الصباح بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع سماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة ونزول أمطار جد خفيفة

شـــوف تيفي: و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتكون كتل من الضباب خلال الصباح بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع سماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة ونزول أمطار جد خفيفة محليا.

وسيكون الطقس مستقرا وقليل السحب إلى صافي بباقي المناطق خلال النهار.

وستتغمم الأجواء خلال الليلة الموالية شمال غرب البلاد، مع نزول أمطار وزخات رعدية قوية أحيانا، فوق السهول المتواجدة غرب الأطلس وبالمرتفعات والسايس وغرب الواجهة المتوسطية وبسوس والسواحل الوسطى.

كما ستسقط ثلوج خلال الليلة الموالية بالأطلسين الكبير والمتوسط والريف وفوق القمم التي يتعدى علوها 1300م، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية غربية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و4 درجات بالمرتفعات والهضاب، وما بين 4 و9 درجات شمال المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي والسايس ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الغربية للأطلس، وما بين 9 و12 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبمنطقة طنجة وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى للبلاد، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.