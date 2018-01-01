الجيش الملكي والمغرب التطواني يرغبان في الفوز بخدمات مهاجم الرجاء ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، اليوم الجمعة، أن اللاعب زهير الواصلي توصل بعروض رسمة من فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الجارية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، اليوم الجمعة، أن اللاعب زهير الواصلي توصل بعروض رسمة من فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن وضع غاريدو خوان كارلوس مدرب النسور اللاعب ضمن لائحة المغادرين عجل بتهافت الفريقين على الفوز بخدماته للدفاع عن ألوانهما في الشطر الثاني من منافسات البطولة الإحترافية.

وحسب ذات المصادر، فإن الجيش الملكي يبقى الفريق الأوفر حظا للفوز بعقد الواصلي بموجب إعارة سيما أن النادي يحتل مراتب لابأس بها في البطولة الإحترافية كما أنه بعيد عن خطر النزول إلى القسم الوطني الثاني.