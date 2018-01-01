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حصري..السجن والغرامة لقيادي بحزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 03:50 حصري..السجن والغرامة لقيادي بحزب العدالة والتنمية | بوليتيك
حصري..السجن والغرامة لقيادي بحزب العدالة والتنمية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قضت يومه الخميس، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق ''ب.ن'' أحد القياديين البارزين في حزب العدالة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قضت يومه الخميس، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق ''ب.ن'' أحد القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية، وذلك عقب اتهامه بالضرب وللجرح في حق أحد الحقوقيين.

وأكد لشوف تيفي جلال طني مندوب جهة الرباط سلا القنيطرة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ، بأنه تعرض شهر رمضان المنصرم للاعتداء والضرب والجرح على يد القيادي بالعدالة والتنمية، بسبب كشفه لمجموعة من خروقات حزب المصباح بمدينة سيدي سليمان.

وأوضح المتحدث بأنه تقدم بشهادة طبية للمحكمة تبلغ بها مدة العجز 25 يوما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحكمة استمعت لأربعة شهود، أكدوا واقعة الاعتداء عليه من طرف القيادي بحزب العدالة والتنمية بالشارع العام.



 

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