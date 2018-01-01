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فضيحة..زوجة سعودي عندها وكر دعارة في تمارة كيجيو ليه منتخبون وعرب+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 03:20 فضيحة..زوجة سعودي عندها وكر دعارة في تمارة كيجيو ليه منتخبون وعرب+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
فضيحة..زوجة سعودي عندها وكر دعارة في تمارة كيجيو ليه منتخبون وعرب+تفاصيل مثيرة
تفجرت فضيحة تسيير وكر للدعارة عبارة عن فيلا من قبل زوجتين بتمارة، لفائدة رجال أعمال وسياسيين بحي الوفاق نهاية الأسبوع الجاري، بعدما حل سعودي عبر طائرة خاصة وتعقب زوجته المغربية التي تدير الشبكة،

''شوف تيفي''

تفجرت فضيحة تسيير وكر للدعارة عبارة عن فيلا من قبل زوجتين بتمارة، لفائدة رجال أعمال وسياسيين بحي الوفاق نهاية الأسبوع الجاري، بعدما حل سعودي عبر طائرة خاصة وتعقب زوجته المغربية التي تدير الشبكة، فيما تتكلف الموقوفة الثانية باستقبال الزبناء، وداهمت عناصر الدائرة الأمنية السادسة الوكر تحت إشراف ممثل النيابة العامة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن مصدرا مطلعا أوضح أن عناصر الضابطة القضائية رافقت الشخصية السعودية، أثناء نصب الكمين، وانتقلت معه إلى فندق شهير به علبة ليلية بشاطئ تمارة وظل المحققون يتعقبون خطوات الزوجة، وبعد خروجها مع رجلي أعمال، وتوجههم إلى الفيلا المخصصة لإحياء السهرات داهمتهم ونقلت أربعة موقوفين ''الزوجتان ومقاولان'' إلى مقر التحقيق، وفتحت لهم محاضر استماع في تهم الخيانة الزوجية والمشاركة فيها وإعداد وكر للدعارة وجلب فتيات لممارسة البغاء وتسلم نصيب مما يتحصل عليه الغير والفساد والتحريض عليه والسكر العلني البين، كما حجزت الضابطة القضائية هواتف الأظناء للاستعانة بها في مجريات الأبحاث التمهيدية.

واستنادا إلى المصدر نفسه أقر السعودي أنه كان يشك في خيانة زوجته وتوصل بمعلومات عن تخصصها في تنظيم شبكة لممارسة الدعارة رغم أنها ما زالت في عصمته واستقل طائرة خاصة من السعودية لضبط زوجته في حالة تلبس بالقوادة تزامنا مع رأس السنة الميلادية.

وتبين من خلال الأبحاث التي أجريت في الموضوع أن الزوجتين كانتا تستدرجان منتخبين بتمارة والصخيرات والهرهورة والرباط ومقاولين خصوصا في ميدان العقار لإحياء سهرات داخل المنزل الراقي مقابل مبالغ مالية باهضة، كما اشتبه المحققون في تردد أشخاص من جنسيات عربية على الوكر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ممارسة الدعارة السعودية طائرة خاصة السعودي وكر الزوجة

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