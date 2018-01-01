الصحف السعودية تؤكد خبر توقيع عصام الراقي رفقة هذا الفريق ﻿

كشفت جريدة سعودية أن عصام الراقي لاعب الرجاء الرياضي ، توصل إلى اتفاق رسمي مع مسؤولي فريق الرائد السعودي متذيل ترتيب دوري زين السعودي .

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كشفت جريدة سعودية أن عصام الراقي لاعب الرجاء الرياضي ، توصل إلى اتفاق رسمي مع مسؤولي فريق الرائد السعودي متذيل ترتيب دوري زين السعودي .

وأضافت جريدة الرياض الصادرة يوم أمس الأربعاء أن توقيع عصام الراقي في صفوف فريق الرائد جاءت بتوصية من المدرب الروماني ''سيبيريا '' الذي يبحت عن لاعب متمرس ينقذ فريقه من أسفل الترتيب .

وتوترت في الآونة الأخيرة العلاقة بين عصام الراقي و رئيس الفريق سعيد حسبان ، الذي سبق واتهمه بتحريض اللاعبين وأنه السبب وراء الإضرابات .

وكان عصام قد وجه رسالة وداع للجماهير الرجاوية عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك يقول فيها أنه لن يرضى لنفسه أن يكون عبئا على فريق بقيمة الرجاء ، وأن الظروف تحتم عليه الرحيل .