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خطير..هذا مصير شخص تورط في عمليات سطو بواسطة أسلحة بيضاء على وكالات بنكية

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 02:34 خطير..هذا مصير شخص تورط في عمليات سطو بواسطة أسلحة بيضاء على وكالات بنكية | حوادث و حقوق
خطير..هذا مصير شخص تورط في عمليات سطو بواسطة أسلحة بيضاء على وكالات بنكية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بمنطقة بنسركاو بنفس

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بمنطقة بنسركاو بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه به وهو عديم السوابق القضائية أثناء تواجده بالقرب من إحدى وكالات تحويل الأموال بمنطقة بنسركاو، وبحوزته حقيبة تحتوي على سلاح أبيض من الحجم الكبير بالإضافة إلى مفتاح للبراغي وقفازات.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث الأولى أوضحت أن المشتبه به متورط في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل إحدى وكالات تحويل الأموال بنفس المنطقة، جرت أطوارها سنة 2016، بالإضافة إلى محاولتين للسرقة بنفس الأسلوب الإجرامي بكل من مدينة إنزكان ومنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

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