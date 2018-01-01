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الخلفي: الحكومة ستضمن مجانية التعليم وتجعل منه إلزاميا خاصة في مستويات التعليم الأولي والابتدائي

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 01:35 الخلفي: الحكومة ستضمن مجانية التعليم وتجعل منه إلزاميا خاصة في مستويات التعليم الأولي والابتدائي | بوليتيك
الخلفي: الحكومة ستضمن مجانية التعليم وتجعل منه إلزاميا خاصة في مستويات التعليم الأولي والابتدائي
قال مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان له دور في وضع مشروع قانون رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم والتكوين

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان له دور في وضع مشروع قانون رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، في إطار رؤيته الاستراتيجية لسنة 2030 والرامية لإصلاح منظومة التعليم والتي قدمت للملك وأمر أن تتحول هذه الرؤية إلى قانون إطار حتى تصبح إلزامية.

وأوضح الخلفي أن الحكومة ستضمن مجانية التعليم وتجعل منه إلزاميا خاصة في مستويات التعليم الأولي والابتدائي، وستحدث صندوقا خاصا لدعم إلزامية التعليم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يضم نظاما متكاملا للدعم الاجتماعي، يضم المنحة، القروض المدرسية، الإيواء والمطاعم، إلى جانب التغطية الصحية للطلبة.

وأكد الخلفي أن تطبيق القانون سيكون مقيدا بشروط وبنص تنظيمي وسيعرض بعد مصادقة المجلس الوزاري على البرلمان ليبث فيه، مشيرا أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية من أجل تحسين التعليم، لأنه ينص على مبدأ تعميم التعليم الأولي لصالح الأطفال ما بين 4 و6 سنوات وجعله إلزاميا خاصة في المناطق القروية مع ضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتعليم، كما سيشل مراجعة في المناهج التربوية وتدريس اللغات والرفع من ميزانية التعليم.


وأبرز الخلفي أن مشروع إصلاح منظومة التعليم يضم هندسة لغوية جديدة ستمكن المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية، بحيث يكون الحاصل على الباكالوريا إلى جانب إتقانه للعربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين في البلاد، قادرا على التحدث بلغتين أجنبيتين، مضيفا أن المشروع يضم أيضا نقطا متعلقة بمراجعة منظومة التقييم والامتحانات.

 

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