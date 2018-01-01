تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا ﻿

في جديد المغربية التي قتلت بإيطاليا بطريقة بشعة نهاية الأسبوع المنصرم، كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن الأمر يتعلق بـ ''خديجة.ش'' التي كانت تعيش رفقة مهاجر ألباني يعاني من إعاقة جسدية.

''شوف تيفي''

في جديد المغربية التي قتلت بإيطاليا بطريقة بشعة نهاية الأسبوع المنصرم، كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن الأمر يتعلق بـ ''خديجة.ش'' التي كانت تعيش رفقة مهاجر ألباني يعاني من إعاقة جسدية.

وأكدت المصادر ذاتها أن صديقة المغربية الضحية، كشفت بأنها ربطت الاتصال بـ ''خديجة'' صباح السبت إلا أن هاتفها كان مغلقا، ما جعلها تسارع إلى الاتصال بمشغلتها والتي أكدت لها بأنها ودعتها زوال الجمعة عند محطة الحافلات.

وأضافت المتحدثة حسب نفس المصادر بأنها ربطت الاتصال في اليوم الموالي بشقيق ''خديجة'' والذي أكد لها العثور على هذه الأخيرة جثة هامدة بضواحي فيرونا.



تجدر الإشارة إلى أن المغربية الضحية والتي تعمل كعاملة نظافة، عثر على جثتها السبت الماضي، مقطعة إلى أجزاء بواسطة منشار كهربائي، وقد فشل المحققون إلى حدود الساعة في فك لغز هذه الجريمة.