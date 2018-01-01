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رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 00:56 رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك
رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان
حسم مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بشكل رسمي بإقليم الناظور المقعد المخصص للدائرة بمجلس النواب، في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم بعد منافسة شرسة مع أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة

شوف تيفي:

حسم مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بشكل رسمي بإقليم الناظور المقعد المخصص للدائرة بمجلس النواب، في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم بعد منافسة شرسة مع أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.

ووفقا لمصادر ''شوف تيفي'' فقد جاء محمد أبركان باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أولا بـ 13162 صوتا، متبوعا بمحمد الطيبي عن حزب الاستقلال بـ 10573 صوتا، ثم سعيد الرحموني مرشح حزب الحركة الشعبية الذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه في المركز الثالث بـ 10521 صوتا.

وفي جزئيات مدينة جرسيف استطاع كذلك مرشح الاتحاد الاشتراكي سعيد بعزيز الحصول على مقعد نيابي، بعدما حصل على 4500 صوت خلف مرشح الأصالة والمعاصرة الذي حصل على الرتبة الأولى بــ6250 صوتا، ليتقاسما بذلك مقاعد جرسيف بينهما كما أشرنا في مقالنا السابق.

وبهذا الفوز يُطمئن محمد أبركان من الناظور و سعيد بعزيز مرشح مدينة جرسيف الكاتب الأول إدريس لشكر بعدما كان الحزب قاب قوسين أو أدنى من فقدان فريقه النيابي بمجلس النواب.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي جرسيف الناظور الانتخابات

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