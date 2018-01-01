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مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 00:29 مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة
بعد سنتين من إثارة فيلم ''الزين اللي فيك'' لضجة واسعة، عاد المخرج نبيل عيوش مرة أخرى ليثير ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر ''برومو'' فيلمه الجديد ''غازية'' والذي سيعرض بقاعات السينما في 14 من

''شوف تيفي''

بعد سنتين من إثارة فيلم ''الزين اللي فيك'' لضجة واسعة، عاد المخرج نبيل عيوش مرة أخرى ليثير ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر ''برومو'' فيلمه الجديد ''غازية'' والذي سيعرض بقاعات السينما في 14 من شهر فبراير المقبل.

وتفاعل آلاف النشطاء مع ''برومو'' الفيلم الجديد، وأكدوا بأنه يحتوي على العديد من اللقطات الساخنة والحركات التي تؤكد بأنه شبيه بفيلم ''الزين اللي فيك''.

تجدر الإشارة إلى أن قصة فيلم ''غازية'' هو من بطولة مريم التوزاني زوجة نبيل عيوش، ويونس بواب، وعبد الإله رشيد وآخرون، وقد تم تصوير مشاهده بمدينة الدار البيضاء .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزين اللي فيك غازية نبيل عيوش مريم التوزاني

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