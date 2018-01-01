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واشنطن: ''لا نسعى لإشعال ثورة في إيران''

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 00:24 واشنطن: لا نسعى لإشعال ثورة في إيران | دولي
واشنطن: ''لا نسعى لإشعال ثورة في إيران''
بعد المظاهرات التي شهدتها إيران علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت قائلة : ''إن الولايات المتحدة لا تسعى لإشعال ثورة في إيران، لكنها تأمل بحصول تغييرات إيجابية في هذه الدولة''.

شوف تيفي:

بعد المظاهرات التي شهدتها إيران علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت قائلة : ''إن الولايات المتحدة لا تسعى لإشعال ثورة في إيران، لكنها تأمل بحصول تغييرات إيجابية في هذه الدولة''.

و في مقابلة أجرتها معها قناة '' Fox News'' التلفزيونية، ردا على سؤال هل تريد واشنطن الإطاحة بالنظام الإيراني؟ قالت ناويرت: ''نحن نريد من السلطات في إيران أن تصغي للمطالب الشعبية، ولكنها لم تفعل ذلك لغاية الآن، ولا نريد استباق الأحداث''.

يذكر أن مجموعة من المدن الإيرانية مثل مشهد وأصفهان وريشت منذ 28 دجنبر الماضي شهدت احتجاجات شعبية واسعة، وفي هذا الصدد، صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن هذه الاحتجاجات شأن داخلي، وأن بلاده ترفض التحريض الذي تمارسه دول أجنبية.

 

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