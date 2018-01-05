بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل ﻿

اندلع حريق مهول خلال الأسبوع الجاري، داخل كنيس يهودي في مدينة نهاريا بإسرائيل، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة، تتمثل في احتراق عدد من نسخ التوراة وبعض الأغراض التي يستخدمها اليهود في طقوسهم

''شوف تيفي''

اندلع حريق مهول خلال الأسبوع الجاري، داخل كنيس يهودي في مدينة نهاريا بإسرائيل، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة، تتمثل في احتراق عدد من نسخ التوراة وبعض الأغراض التي يستخدمها اليهود في طقوسهم الدينية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن شاحنات إطفاء، حلت بالكنيس الخاص بيهود مغاربة يوجد على مستوى شارع الملك سليمان بمدينة نهاريا، وتمكنت من إخماد ألسنة النيران.



وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث، تسبب كذلك في إصابة شخص يبلغ من العمر 67 سنة باختناق حاد، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأسباب الكامنة وراء الحريق تبقى مجهولة.