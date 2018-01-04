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عاجل وبالصور..مطاردة هوليودية لتاجر مخدرات بأشهر أحياء مدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 22:49 عاجل وبالصور..مطاردة هوليودية لتاجر مخدرات بأشهر أحياء مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..مطاردة هوليودية لتاجر مخدرات بأشهر أحياء مدينة الدار البيضاء
تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، قبل قليل من مساء يومه الخميس، من إيقاف تاجر مخدر ''الكيف'' بعد مطاردة هوليودية، خلال محاولته الفرار بسيارته الخفيفة.

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، قبل قليل من مساء يومه الخميس، من إيقاف تاجر مخدر "الكيف" بعد مطاردة هوليودية، خلال محاولته الفرار بسيارته الخفيفة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الشرطة القضائية، توصلت بإخبارية تفيد بوجود سيارة من نوع "BM" زرقاء اللون، تقوم بتوزيع مخدر "الكيف" على مستوى درب الشرفاء، لتتحرك عناصر الشرطة بتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر الدائرة الثامنة ما مكن من إيقاف المعني بالأمر داخل سيارته عقب نصب كمين له.

وأشار ذات المصدر أن المعني بالأمر وقبل اعتقاله، حاول الفرار بواسطة سيارته ليصطدم بمحل تجاري مغلق ما تسبب في إصابة مواطن تم نقله بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى، وإصابة رئيس فرقة محاربة المخدرات على مستوى العمود الفقري، مشيرا إلى أن السيارة وخلال عملية تفتيشها عُثر بصندوقها الخلفي على كمية مهمة من مخدر "الكيف" كانت معدة للتوزيع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكيف الشرطة القضائية تاجر مخدرات الكيف

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