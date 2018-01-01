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البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 22:33 البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف | بوليتيك
البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف
كشف مراقبون محليون للانتخابات الجزئية الجارية بإقليم جرسيف، اليوم الخميس رابع يناير الجاري، تقدم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة تصويت بلغت 6250 صوتا عن أقرب ملاحقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي

شوف تيفي:

كشف مراقبون محليون للانتخابات الجزئية الجارية بإقليم جرسيف، اليوم الخميس رابع يناير الجاري، تقدم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة تصويت بلغت 6250 صوتا عن أقرب ملاحقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جاء في المرتبة الثانية بــ 4500 صوتا ..

وتتنافس في هذا الإستحقاق الإنتخابية ست لوائح تمثل أحزاب الإستقلال، والعدالة والتنمية ، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي .

وحسب نتائج سجلها مراقبون في جرسيف، لحدود هذه الأثناء جاءت نتائج فرز الأصوات كالتالي:

1 الأصالة والمعاصرة 6250 صوتا

2 الاتحاد الاشتراكي 4500 صوتا

3 الاستقلال 3600 صوتا

4 العدالة والتنمية 1900 صوتا

يذكر أن النتائج النهائية ستفرز مقعدين برلمانيين، ويحتمل أن يضمن حزب لشكر بشكل كلي استعادة فريقه النيابي، الذي كاد أن يفقده بخسارة مقعد بلفقيه بسيدي إفني

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