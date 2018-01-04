عاجل وبالصورة.. سيطرة مغربية على تشكيلة أفضل اللاعبين بالقارة الإفريقية ﻿

كشف الاتحاد الإفريقي ليلة يومه الخميس، عن أفضل تشكيلة بالقارة السمراء خلال سنة 2017 والتي ضمت أربعة لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي فريق الوداد البيضاوي وخالد

"شوف تيفي"

كشف الاتحاد الإفريقي ليلة يومه الخميس، عن أفضل تشكيلة بالقارة السمراء خلال سنة 2017 والتي ضمت أربعة لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي فريق الوداد البيضاوي وخالد بوطيب وكريم أحمادي لاعبي المنتخب المغربي.



وأكد "الكاف" أن التشكيلة المثالية للقارة الإفريقية مكونة من "المتلوتي ومعلول و أحمد فتحي وإيريك بالي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وكريم الأحمدي وخالد بوطيب ومحمد صلاح وطه ياسين، وجينيور أجاي".

تجدر الإشارة إلى أن "الكاف"، منح الوداد البيضاوي جائزة أفضل فريق بالقارة الإفريقية.