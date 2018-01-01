الهجهوج أول المغادرين من الوداد والوجهة نحو هذا البلد العربي ﻿

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ينتظر مدرب الوداد الرياضي الحسين عموتة إلى ما بعد مباراة فريقه أمام الكوكب المراكشي الإثنين المقبل ، ليجالس رئيس الفريق ''سعيد الناصري '' حول قائمة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الحالية .
وحسب صحيفة المساء الصادرة ليوم غد الجمعة فإن اللاعب رضى الهجهوج أصبح قريبا من الرحيل إلى نادي كلباء الإماراتي بعد توصله بعرض من النادي الممارس في الدرجة الثانية .
كما اقترب زميله نعيم أعراب من التوقيع في الدوري البلجيكي الدرجة الثانية ، بعد معاناته في كرسي الاحتياط ، وإبعاده من طرف المدرب عموتة عن التشكيلة التي شاركت في مونديال الأندية بالإمارات .
ويبصم الوداد الرياضي على موسم سيئ في البطولة الاحترافية إذ يحتل المركز 13 في سبورة الترتيب ويسعى في الشطر التاني من البطولة إلى الإقتراب من سبورة الترتيب واللعب على اللقب .