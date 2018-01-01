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الهجهوج أول المغادرين من الوداد والوجهة نحو هذا البلد العربي

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 22:12 الهجهوج أول المغادرين من الوداد والوجهة نحو هذا البلد العربي | سبور
الهجهوج أول المغادرين من الوداد والوجهة نحو هذا البلد العربي
ينتظر مدرب الوداد الرياضي الحسين عموتة إلى ما بعد مباراة فريقه أمام الكوكب المراكشي الإثنين المقبل ، ليجالس رئيس الفريق ''سعيد الناصري '' حول قائمة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الحمراء خلال

شوف سبور

ينتظر مدرب الوداد الرياضي الحسين عموتة إلى ما بعد مباراة فريقه أمام الكوكب المراكشي الإثنين المقبل ، ليجالس رئيس الفريق ''سعيد الناصري '' حول قائمة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

وحسب صحيفة المساء الصادرة ليوم غد الجمعة فإن اللاعب رضى الهجهوج أصبح قريبا من الرحيل إلى نادي كلباء الإماراتي بعد توصله بعرض من النادي الممارس في الدرجة الثانية .

كما اقترب زميله نعيم أعراب من التوقيع في الدوري البلجيكي الدرجة الثانية ، بعد معاناته في كرسي الاحتياط ، وإبعاده من طرف المدرب عموتة عن التشكيلة التي شاركت في مونديال الأندية بالإمارات .

ويبصم الوداد الرياضي على موسم سيئ في البطولة الاحترافية إذ يحتل المركز 13 في سبورة الترتيب ويسعى في الشطر التاني من البطولة إلى الإقتراب من سبورة الترتيب واللعب على اللقب .

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